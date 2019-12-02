عصيان جماعى فى الزمالك.. وشيكابالا يرفض مواجهة رئيس النادى

قرر عدد من لاعبى الزمالك عقد جلسة مع رئيس النادى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى، حيث لم يحصل اللاعبون على مرتب أربعة أشهر ماضية علاوة على عدم الحصول على مقدم تعاقد هذا الموسم، رغم صرفه لجميع اللاعبين الجدد.

وعقد اللاعبون جلسة مع بعضهم فى حضور محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام كباتن الفريق، أثناء الوجود فى الكونغو، وتم الاتفاق على تضامن الجميع خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على المستحقات وسيطالبون بعقد جلسة مع رئيس النادى، نظراً لعدم قدرة أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، على حل الأزمات خلال الفترة المقبلة، وبعدها يتم التصعيد فى حال عدم الصرف، خاصة أن الجميع لديه التزامات كبيرة.

اللاعبون يهددون بعدم خوض مباراة الشرقية.. ومحمود علاء يطلب الرحيل لحل الأزمة المالية.. و«بوطيب» غاضب من محاولة تطفيشه

ورفض «شيكابالا» تحمل المسئولية بمفرده فى مواجهة رئيس النادى وطالب جميع اللاعبين بالصبر من أجل العودة مرة أخرى للانتصارات والتركيز داخل الملعب، وبعدها المطالبة بالمستحقات، خاصة أن كثيرين يعتقدون أن الأزمة فنية فقط لكنها أزمة من جميع الجوانب وليس بتقصير من اللاعبين فقط.

وهدد عدد من اللاعبين بعدم خوض مواجهة الشرقية المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء فى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر على استاد القاهرة، اعتراضاً على سياسة مجلس الإدارة والتعنت فى صرف المستحقات خاصة طارق حامد الذى ما زال غاضباً من اتهامه من رئيس النادى بالهروب والتمرد فى المباراة الماضية أمام إنبى، التى خسرها الفريق الأبيض، وأنه غير مصاب، عكس ما ثبت بعدم قدرته على المشاركة فى مباراة مازيمبى.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الشرقية فى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

من جهة أخرى، تلقى محمود علاء وعداً من مسئولى النادى بالسماح له بخوض تجربة احترافية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى أحد الأندية الخليجية، تعويضاً عن عدم تعديل عقده خلال الفترة الحالية، بعد الوعود التى تلقاها خلال الفترة الماضية ولم تنفذ، حيث طلب اللاعب عدم التعديل نظير الموافقة على الرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصة أن هذه الفرصة لن تعوض، مؤكداً التزامه الكامل فى الملعب حتى فترة الانتقالات المقبلة.

وجاء قرار نادى الزمالك نظراً للأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الوقت الحالى، علاوة على إلزامه بدفع مستحقات اللاعبين فور الوصول من الكونغو ومنهم طارق حامد الذى لم يحصل على كامل مستحقاته إلى الآن، وأيضاً فرجانى ساسى الذى حصل على 5 ملايين جنيه فقط، وتلقى وعداً بالحصول على مثلها بعد مباراة مازيمبى، فضلاً عن الثنائى محمد عبدالغنى وعبدالله جمعة اللذين لم يحصلا على أى مستحقات إلى الآن.

على جانب آخر، أبدى المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، غضبه الشديد من المعاملة التى يلقاها فى الوقت الحالى من المجلس، ومطالبتهم له بالرحيل والحديث مع وكيل أعماله لإقناعه بالتنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل بشكل ودى دون الحصول على مستحقاته، فضلاً عن استبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة، رغم اكتمال شفائه، وآخرها عدم السفر مع الفريق إلى الكونغو لخوض مواجهة مازيمبى للضغط عليه وإجباره على الرحيل.أسـسـها: