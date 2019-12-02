عاجل.. ميتشو يكشف لـ"الوطن سبورت" حقيقة مرضه بالسرطان

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك حقيقة مرضه بالسرطان مثلما تردد في الساعات الماضية، وبالتحديد عقب الخسارة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، حيث حرص اللاعبون على دعم مدربهم عقب الخسارة، وبرر البعض أن هذا الدعم بسبب مرضه.

وقال ميتشو، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إنه بخير ولا يعاني من مرضٍ السرطان، لا أعرف من أين أتوا بهذه المعلومة.

كان ميتشو تعرض للهزيمة الثالثة مع الزمالك في مسيرته التدريبية مع الأبيض، حيث خسر أمام جينيراسيون السنغالي وإنبي ومازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

الزمالك يخسر من مازيمبي في أولى لقاءاته بدوري أبطال أفريقيا

وتلقى نادي الزمالك هزيمة ثقيلة أمام نادي مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أولى جولات الفريق بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس الزمالك تأجيل حسم مصير المدرب الصربي، لحين الجلوس معه اليوم بمقر النادي؛ للوقوف على أسباب تراجع أداء الفريق.