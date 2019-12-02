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خاص.. لاعبو الزمالك يرفضون تسليم جوازات سفرهم بعد العودة للقاهرة

04:38 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
خاص.. لاعبو الزمالك يرفضون تسليم جوازات سفرهم بعد العودة للقاهرة

لاعبو الزمالك

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أبلغ أحمد زاهر المدير الإداري لنادي الزمالك، رئيس النادي بأن اللاعبين رفضوا تسليم جوازات السفر له مرة أخرى فور العودة إلى القاهرة، منذ قليل، قادمين من الكونغو عقب مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاهر، إنه أبلغ جميع اللاعبين بضرورة إحضار جواز السفر مرة أخرى لكنهم رفضوا هذا الأمر وتمسكوا باستمراره في حوزتهم.

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من مازيمبي

كانت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة منذ قليل، قادمة من الكونغو، عقب الخسارة من مازيمبي، بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يواصل الفريق مرانه، اليوم، دون راحة على ملعب النادي بمية عقبة، استعدادا لمواجهة الشرقية في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

 

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