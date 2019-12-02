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"إحنا مش صغيرين.. أنتم مرتزقة".. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك مع اللاعبين

09:43 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
"إحنا مش صغيرين.. أنتم مرتزقة".. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك مع اللاعبين

الزمالك

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كشف مصدر مسؤول داخل نادى الزمالك، عن كواليس الأزمة التي صاحبت إقالة ميتشو المدير الفني للنادي، وامتناع اللاعبين عن خوض التدريبات استعدادات لمواجهة الشرقية، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال المصدر، خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، إن اللاعبين تواجدوا داخل النادي في موعد التدريب بشكل طبيعي وتدربوا داخل صالة الجيم بعد رفضهم تدريبات الكرة اعتراضا على تأخر المستحقات المالية المتأخرة لهم.

وأشار المصدر إلى أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، التقى اللاعبين وطالبهم بالتريث، إلا أنهم  أكدوا له أنهم لن يتنازلوا عن موقفهم لحاجتهم الشديدة إلى الأموال، وبعد ذلك تركهم تيجانا ورحل متوجها إلى مكتب رئيس النادى.

وأوضح المصدر أن لاعبى الزمالك توجهوا بعد ذلك إلى مكتب رئيس النادى لمقابلته ولكنه تجاهلهم ولم يجتمع بهم فى بداية الأمر وهو الأمر الذى أغضبهم وقرروا المغادرة، مرددين بأنهم ليسوا صغار وعلى الجميع أن يحترمهم، وتدخل مسؤولو النادى لإقناعهم بالانتظار إلا أنهم رفضوا وغادروا متجهين إلى غرفة خلع الملابس.

وتابع المصدر: "رئيس النادى حضر إلى مكتبه بعد مغادرة اللاعبين وعلم بما حدث إلا أنه غضب وتحدث بصوت عالٍ وهو متجه إلى غرفة خلع الملابس، وظل يردد: شوية مرتزقة أنا مبتهددش واللى عايز يمشى يمشى".

وأضاف المصدر أن رئيس النادى وصل إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين وهو يهاجمهم ويعنفهم بشدة، بسبب ما حدث وطلب الاجتماع معهم من جديد وهو ما يحدث حاليا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

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