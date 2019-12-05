خاص.. على غرار الأهلي.. الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بـ"حق الانتفاع"

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فريق الزمالك
يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع لمدة 25 عاما، واللعب عليه في جميع مبارياته، على غرار ما قام به النادي الأهلي مؤخرا.
وأكد مصدر داخل مجلس الإدارة، أن رئيس النادي بدأ في التفاوض مع استاد الكلية الحربية وبتروسبورت، من أجل المفاضلة للتعاقد مع أحدهما ليصبح ملعب النادي الرسمي في المباريات المقبلة.
وأوضح المصدر أن الأزمة التي يواجهها النادي في ملعب بتروسبورت هي سعة المدرجات الصغيرة، بينما ملعب الكلية الحربية به مدرجات كبيرة ويتحمل مباريات الفريق في جميع البطولات ذات الحضور الجماهيري، وهو ما يميزه عن بتروسبورت.
ويأمل نادي الزمالك في حل أزمة الملعب، خاصة أن النادي يخوض المباريات في الوقت الحالي على ملعب السلام بشكل مؤقت، بعد رفض خوضها على استاد بتروسبورت من قبل الجهات الأمنية.
يذكر أن النادي الأهلي أعلن أمس عن التعاقد مع استاد السلام ليصبح ملعبا رسميا له لمدة 25 عاما بحق انتفاع.
يذكر أن الزمالك حقق الفوز أمس على الشرقية أحد أندية القسم الثالث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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