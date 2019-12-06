أول تعليق من ميتشو عقب إقالته من تدريب نادي الزمالك

وجَّه الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لجماهير الفارس الأبيض ومجلس إدارته بعدما رحل رسميا عن تدريب القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، وحل بدلا منه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وغرد ميتشو، في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة له وهو حامل للقب كأس مصر، "أمتن لكل من يحب رياضة كرة القدم في مصر، وتحديدا من يحتفظون بالزمالك في قلوبهم على تلك الرحلة التي لا تنسى".

ميتشو: أشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة التي قضيتها مع الفريق

ووجه الشكر للاعبين ومجلس إدارة الفريق: "شكر وتقدير لكل اللاعبين والجهاز الفني المعاون ومجلس الإدارة، كنت سعيدا بالعمل معكم، حظ سعيد وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في الفترة المقبلة".

وأعلن نادي الزمالك منذ أيام إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق، ومن ثم أعلنت بعدها تولي إدارة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الأهلي السابق.

وكان الزمالك قد عانى من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة تحت قيادة ميتشو، كان آخرها الهزيمة من نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.