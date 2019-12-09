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رغم أنباء اقترابه من الأهلي.. كهربا يزين قائمة أفيس على موقعه الرسمي

عاجل.. كهربا أهلاوي بعد حصوله على مقدم التعاقد رسميًا

12:06 ص | الإثنين 09 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل.. كهربا أهلاوي بعد حصوله على مقدم التعاقد رسميًا

محمود عبد المنعم كهربا بقميص الأهلي

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أنهت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كافة إجراءات التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي الزمالك السابق، وجناح ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، لمدة أربع سنوات ونصف.

وعلم الوطن سبورت، أن "كهربا" حصل، على مقدم تعاقده، وأنه تم الاتفاق معه على سداد الشرط الجزائي لناديه البرتغالي، الذي انقطع عنه منذ فترة لأجل الانضمام للنادي الأهلي، الذي يستعد للإعلان رسميًا عن الصفقة.

فايلر يوافق على ضم كهربا 

(وكما انفرد الوطن سبورت)، كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قد وقع على موافقة بانضمام "كهربا" للفريق بداية من شهر يناير المقبل، حيث يتم تأهيل كهربا حاليًا مع اللاعبين، الذين يخضعون للتأهيل في الأهلي، من أجل تجهيزه خلال الفترة القادمة.

وكان فايلر، قد شاهد كهربا خلال مباراتي منتخب مصر الأول أمام منتخبي كينيا وجزر القمر، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

ورحل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك، بعدما فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، وطلب الحصول على بطاقة مؤقتة ليلعب مع فريق أفيش، بسبب عدم اتفاقه مع الإدارة البيضاء على تعديل عقده، وهو ما وافق عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأصدر بالفعل بطاقة له، حتى شارك بها في المباريات، إلى أن تم اختياره لتمثيل مصر ضمن صفوف المنتخب الوطني بقرار من حسام البدري، المدير الفني للفريق، والذي قرر استدعاءه في بداية مشوار الفراعنة نحو أمم أفريقيا في نسختها المقبلة.

 

 

 

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