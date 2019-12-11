اتحجج بالبرد.. شيكابالا يتمرد على الزمالك ويغيب عن لقاء بيراميدز

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، حقيقة غياب محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق عن مباراة بيراميدز، مشيرا إلى أنه يعاني من نزلة برد حادة.

وقال المصدر، لـ"الوطن سبورت"، إن شيكابالا يعاني من نزلة برد لكنها لا تستدعي غيابه عن قائمة الفريق، موضحا أنه غاضب بسبب تهميشه في مباراة أول أغسطس الأنجولي الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن شيكابالا غاضب بسبب مشاركته ما يقرب من 10 دقائق فى مباراة بطل أنجولا والتي فاز بها الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ويلتقى فريق الكرة بالقلعة البيضاء، في السابعة والنصف من مساء غدٍ نظيره بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق المباراة بقائمة تضم:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

وفي خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – حازم إمام – محمد عبدالشافي.

وفي الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم - إسلام جابر.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.

ويستبعد عن المشاركة في اللقاء محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وعبدالله جمعة ومحمود جنش، ومحمود الونش، ومحمود عبدالعزيز، وخالد بوطيب للإصابة، كما جرى استبعاد كريم بامبو ومحمد عنتر لأسباب فنية، وحمدي النقاز بعد فسخ تعاقده مع النادي.