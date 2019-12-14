بالتفاصيل.. الزمالك يحصن نجومه خوفا من الأهلي

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، أن رئيس القلعة البيضاء، اجتمع بنجله أمير، المشرف العام على الكرة، وطالبه بحسم ملف تعديل عقود أكثر من لاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ "الوطن سبورت"، على أن رئيس النادى، طلب من نجله أمير، ذلك خوفا من إغراءات الغريم التقليدى الأهلى، للاعبين وخطفهم، مثلما حدث مؤخرا مع محمود عبد المنعم كهربا، وطالبه بتقديم تقرير عن تعديل بعض عقود اللاعبين لتأمين وجودهم داخل النادي في الفترة المقبلة مع الزمالك.

وكان مسئولو القلعة البيضاء، قد استقروا خلال الفترة الأخيرة، على تعديل عقود الرباعي "محمود علاء، وطارق حامد، ومحمد عبدالغني، وعبدالله جمعة، ومحمود جنش"، وهو مالم يحدث حتى الآن.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تعديل عقود اللاعبين وزيادتها ماليًا، خلال الفترة المقبلة، ومنحهم مقدمات عقودهم، خاصة أن الفترة الماضية شهدت الكثير من المشاكل والأزمات بين لاعبي الفريق الأبيض ومجلس الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة.

وفيما يخص أزمة كهربا، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي، بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الإعلان عن تعاقد كهربا وانضمامه إلى صفوف الأحمر، حيث جاءت الشكوى لضمان حق الزمالك في محمود كهربا، بالإضافة للحصول على تعويض مادي أكبر، وطلب رئيس النادى الحصول على مبلغ خمسة ملايين يورو.

حيث رفض كهربا، الاستمرار مع الزمالك، الموسم الحالى مستغلًا عدم توثيق القلعة البيضاء لعقوده، ليفسخ عقده وينتقل إلى "أفيس" البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم يفسخ عقده مع الفريق البرتغالي، ليعود إلى الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ونصف.