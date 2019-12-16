طارق يحيى: الفوز على الزمالك له مذاق خاص.. وأفكر في اعتزال التدريب

علق طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش على فوز فريقه اليوم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

وقال "يحيى" في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على المكسب، صادفنا سوء حظ غير طبيعي، لعبنا 4 مباريات لم أوفق في الفوز، بعد إضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة، وبعتذر لجماهير الزمالك على النتيجة ولكن ده شغلي، وزي ما بخلص لفريق الزمالك ده كمان شغلي ولازم أخلص فيه، لأني تربيت على ذلك داخل النادي الأبيض".

وأكمل: "المكسب على الزمالك دائما له مذاق خاص، مزيج من الحزن والفرح، بالطبع أي مدير فني يتمنى الفوز على الزمالك ولكن للأسف أنا أكون حزينا، نظرا لأنه بيتي، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم ودائما يخلص الجميع في عمله".

وشدد على أن هناك "كلام صغير بيتقال إني مريح 7 لاعيبن عشان الزمالك، أنا بعاني من 4 إصابات من قبل ما أمسك الفريق، وكل الغيابات إصابات منهم 3 لاعيبة في مركز الباك اليمين، وأقول للجميع عيب أنا راجل فلاح، وأفكر في اعتزال المهنة بسبب هؤلاء المرضى النفسيين".

الزمالك يتجمد رصيده عند 13 نقطة

يذكر أن الفريق الأبيض تلقى الخسارة اليوم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد وكريم بامبو بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كل من محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع في المسابقة.