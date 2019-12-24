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رئيس الزمالك: ساحر مصري مع سيد عبدالحفيظ وأفريقي للعتال سبب هزيمة الفريق

09:53 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
رئيس الزمالك: ساحر مصري مع سيد عبدالحفيظ وأفريقي للعتال سبب هزيمة الفريق

رئيس الزمالك

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اتهم رئيس نادي الزمالك، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بالسحر، جاء ذلك بعد تعادل الأبيض سلبيًا أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر الدوري، على ملعب السلام.

وقال رئيس الزمالك عقب انتهاء المباراة: "اللاعيبة مش شايفة من السحر، الأزمة مش في المستحقات، ولكن سلمنا أمرنا لله لأزمة مش لاعيبة، الأزمة في ما يخطط له هاني العتال، وممدح عباس، جايبين ساحر من نيجيريا، وسيد عبدالحفيظ معاه واحد مصري".

وتابع: "بقول للجميع، الشبكة مقفولة والي قافلها سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال، الجول مفتوح والكرة مش عاوزه تخش، والسحر جعل الحكم لم يرى ركلة الجزاء، اللاعيبة رجالة ومعنديش مشاكل مع حد ومافيش أزمات".

رئيس الزمالك: فايلر مش مصدق نفسه

واستكمل: "فايلر مش مصدق نفسه باللي بيحصل معاه في الأهلي".

وكان الزمالك تعادل سلبيًا للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادل المباراة الماضية أمام سموحة في الجولة التاسعة.

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