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حكم دولي: أحمد الغندور تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في مباراته مع "الإنتاج"

01:14 ص | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
حكم دولي: أحمد الغندور تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في مباراته مع "الإنتاج"

الزمالك والإنتاج الحربي

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أكد الحكم الدولي السابق ناصر عباس أن الحكم أحمد الغندور، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك في مباراته أمام الانتاج الحربي.

وقال ناصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "باسم مرسي لاعب الإنتاج لعب على قدم أحمد سيد زيرو ولم يلعب على الكرة وكان لابد أن يحتسب الغندور ركلة جزاء للفريق الأبيض".

الزمالك يتعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري

وشهدت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي جدلا تحكيميا كبيرا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض، بعد تدخل من باسم مرسي مهاجم الإنتاج. 

وتعادل الزمالك سلبيا أمام الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري ليفقد الفريق الأبيض النقطة الـ١٢ هذا الموسم، ليواصل مسلسل نزيف النقاط عقب التعادل في الجولة الماضية، والهزيمة في الجولة قبل الماضية. 

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