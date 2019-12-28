الأهلي يفوز على بلاتينيوم بهدفي سليمان.. ويستمر في المركز الثالث (فيديو)

نجح الأهلي في الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في تسجيل أهدافه عن طريق وليد سليمان، في الدقيقتين 8 و69، حيث جاء الهدف الأول بعد رأسية رائعة من وليد سليمان، من عرضية رائعة من علي معلول، من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 69، نجح وليد سليمان، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

المباراة شهدت تغيرين اضطراريين لكل من سعد سمير وجونيور أجايي، بسبب الإصابة خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث خرج الثنائي ونزل بدلًا منهم رامي ربيعة وحسين الشحات، وخلال الشوط الثاني أجرى المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر، التغيير الثالث بخروج وليد سليمان، ودخل بدلا منه محمود متولي.

الأهلي نجح في الوصول للنقطة السادسة في المركز الثالث فيما يتصدر الهلال بنفس الرصيد، ويتواجد النجم في المركز الثاني بنفس الرصيد أيضًا، فيما تذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد من النقاط.

جماهير الأهلي غادرت مدرجات السلام، وعادت من جديد، وجاءت مغادرة الجماهير بسبب الاعتراض "على سوء المعاملة التي تواجهها"، وفقا لهتافاتهم خلال المباراة.