محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورتو بدوري الأبطال

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وتواجد اللاعب الدولي محمد صلاح على رأس التشكيل الأساسي لليفربول في مواجهة الفريق البرتغالي.

وجاء التشكيل كالتالي.

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: روبرتسون – فان ديك – لوفرين – أرنولد

خط الوسط: ميلنر – هندرسون - فينالدوم

خط الهجوم: ماني – صلاح - فيرمينو

البدلاء: مينيوليه، جوميز، مورينو، أوكسليد-تشامبرلين، لالانا، إينجز، ماتيب