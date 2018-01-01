بالفيديو| «ميسي» يقود برشلونة لإسقاط ألافيس بثلاثية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أحرز ثلاثية البارسا كلاً من: ميسي في الدقيقتين 64، 92، فيما أحرز فيليب كوتينيو هدف البارسا الثاني في الدقيقة 83.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد برشلونة إلى ثلاث نقاط في الصدارة، فيما جاء ألافيس في المركز التاسع عشر بلا رصيد من النقاط.