الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا

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إسبانيا تواجه كرواتيا في قمة مباريات اليوم
يستضيف المنتخب الإسباني الليلة نظيره الكرواتي في قمة الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا، في إطار مباريات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.
وستقام المباراة في مدينة إلتشي الإسبانية، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وتنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويقودها الحكم الفرنسي بينواه باستيان.
وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD2، وسينطلق الاستديو التحليلي الخاص بها في الثامنة مساء، وسيقوم بالتعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.
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08:45 PMدوري أمم أوروبا
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