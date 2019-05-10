بالفيديو| بهدف خرافي.. «صلاح» يعلن جاهزيته لمباراة وولفرهامبتون

ظهر الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات الفريق، والتي أقيمت منذ قليل استعدادا لمواجهة نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو للفرعون المصري، أثناء تسديده كرة متقنة خلال التدريبات، توضح جاهزيته الكاملة، للمباراة وولفارهابتون.

جاء الهدف بعد تحدي شهده المران بين صلاح ومورينيو

وحصد أيضا «صلاح» منذ قليل، جائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك «مو» في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سحجل خلالهم 5 أهداف ساهموا في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا صراع الفريق على لقب البريميرليج حتى مباراة الجولة الأخيرة.

بالفيديو صلاح: نسعى لحسم دوري الأبطال والبريميرليج.. ويعلق على هدفه في تشيلسي

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.