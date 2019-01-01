صحف إنجليزية: ريال مدريد بدأ مفاوضات ضم محمد صلاح

أكدت عدد من الصحف الإنجليزية، اليوم، دخول نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مبدئية مع ليفربول الإنجليزي، لحسم التعاقد مع المصري محمد صلاح، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع الفرعون المصري من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، بعد الموسم المنقضي السيئ الذي قدمه الفريق، خاصة مع القدرة الهجومية لصلاح وتقديمه أداء قويا رفقة ليفربول في الموسمين الماضيين، وحصوله على لقب الهداف خلالهما.

وتأكيدا لما أذاعته قناة "كنال بلس" الفرنسية، أمس الخميس، فإن الصحف الإنجليزية خرجت اليوم للحديث عن مفاوضات الريال مع محمد صلاح، إذ قالت صحيفة "دايلي ميل"، إن هناك نية من جانب الفريق الملكي في جلب محمد صلاح إلى العاصمة الإسبانية مدريد ووضعه كهدف أساسي للإدارة بعد تأكيد صفقة إيدن هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، معجب بشكل كبير بصلاح، موضحة أنه يريد التعاقد مع الفرعون المصري من أجل تعزيز قوة هجوم الفريق.

من ناحيتها، قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن ريال مدريد أجرى اتصالات أولية مع صلاح، تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل 2019-2020، إذ يسعى الفريق الملكي للظفر بالصفقة، خاصة أن صلاح يقدم مستويات قوية رفقة فريقه ليفربول في الوقت الحالي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، غير أن الفريق الإنجليزي من الممكن أن يتركه لريال مدريد حال الوصول إلى عرض مناسب من حيث القيمة المالية.

يذكر أن محمد صلاح سيدخل معسكرا مع ليفربول 20 مايو الجاري من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام توتنهام، المقرر له يوم 1 يونيه المقبل على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.