أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة مكونة من 23 لاعبا لمواجهة مواطنه توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام توتنهام غدا السبت على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتواجد على رأس قائمة ليفربول المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني، وفيرجيل فان دايك.

وضمت قائمة ليفربول كل من:

أليسون بيكر، ألكيساندر-أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد-تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان ديك، فينالدوم.

ووصل ليفربول لنهائي البطولة بعد الإطاحة ببرشلونة الإسباني من نصف النهائي بالفوز عليه 4-3 في مباراتي الذهاب والإياب، في حين نجح توتنهام في الوصول على حساب أياكس الهولندي.

ليفربول يكشف عن تغييرات جديدة فى لوائح يويفا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال الموقع الرسمي لليفربول: "يمكن أن تشمل تشكيلة ليفربول في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ما يصل إلى 23 لاعبا".

وأضاف الموقع الرسمي للريدز: "تغيير جديد في لوائح يويفا المطبقة في موسم 2018-19 يعني أنه يُسمح للفرق بتسمية ما يصل إلى 12 بديلاً لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي زيادة على البدائل السبعة المسموح بها عادةً في البطولات".

وتابع: "سيتمكن المدربون أيضًا من الحصول على بديل إضافي أعلى من الرقم القياسي، ثلاث تغييرات، إذا استمرت المباراة حتى الوقت الإضافي".

محمد صلاح يستهدف إنجاز رابح ماجر في مواجهة توتنهام بنهائي دوري الأبطال

ويعول ليفربول في هذه المواجهة على نجمه الأول محمد صلاح، من أجل الظفر بلقب البطولة، خاصة أن الفرعون المصري يعيش حالة من التألق وثبات المستوى في المباريات الأخيرة، إذ نجح "مو" في الحفاظ على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في وصول الريدز لهذه المرحلة من الشامبيونزليج.

ويتطلع الفرعون المصري لمعادلة إنجاز الجزائري رابح ماجر، الذي يعد اللاعب العربي الوحيد المتوج بلقب دوري الأبطال، وليس هذا فحسب بل هو العربي الوحيد الذي نجح في تسجيل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما كان لاعبا لبورتو البرتغالي ونجح في قيادة فريقه للفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 1987.

ويطمح صلاح في توسيع الفارق في قائمة أفضل الهدافين العرب بالبطولة، خاصة أنه يمتلك 17 هدفا في البطولة، متفوقا على ماجر، صاحب الـ11 هدفا.