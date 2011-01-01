رسميا| ريال مدريد يخطف "ميسي" من برشلونة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً، التعاقد مع تاكيفوسا كوبو من فريق طوكيو الياباني، اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، ليكون ضمن تشكيل فريق "الكاستيا" مع بداية الموسم الجديد.

وفي بيان رسمي أصدره ريال مدريد، أكد خلاله إتمامه التعاقد مع الملقب بـ"ميسي اليابان"، والذي كان هدفاً أساسياً للغريم التقليدي برشلونة، وعدد من أندية أوروبا على رأسها باريس سان جيرمان، بعد موسم استثنائي قدمه في الدوري الياباني.

ريال مدريد يعلن عن أحدث صفقاته

ويمتلك اللاعب مسيرة جيدة رغم صغر سنه، صنعها مع برشلونة أثناء لعبه بأكاديمية النادي في الفترة من بين يناير 2011 حتى عام 2015، قبل أن ينتقل إلى فريق الشباب في طوكيو، ومن ثم ارتقى إلى الفريق الأول، وعاد مرة أخرى للدخول في حسابات البلوجرانا، ولكنه فضل اللعب بقميص الريال.

وحسب ما ذكرت عدد من التقارير الصحفية الإسبانية، فإن ريال مدريد حسم الصراع على صفقة جوهرة طوكيو، بمقابل مادي بلغ 2 مليون يورو، رغبة في تجهيزه للاعتماد عليه في الفريق الأول، بعد أن تألق بين صفوف ناديه السابق.

وخاض لاعب طوكيو السابق، 16 مباراة مع فريقه في اليابان هذا الموسم، استطاع تسجيل 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتعد الصفقة هي الرباعة لريال مدريد الإسباني، بعدما حسم 3 صفقات قوية خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها فيرلاند ميندي قادماً من ليون الفرنسي، بعد موسم استثنائي قدمه بين صفوف فريقه هذا العام، بعد إيدين هازارد من تشيلسي، الذي تعاقد معه لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، مقابل رسوم نقل بلغت قيمتها 88 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 100 مليون يورو، وقبله كان لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.