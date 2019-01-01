في عيد ميلاده الـ 27.. ماذا قال نجوم العالم عن محمد صلاح؟

يحتفل النجم العالمى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده السابع والعشرين، اليوم السبت، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

ويعيش محمد صلاح أزهى فترات حياته الكروية بعدما توج مع نادي ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعدما سجل هدفاً في الفوز الذي تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز ما قاله نجوم كرة القدم عن محمد صلاح:

يورجن كلوب : لاعب عظيم ولا يمكن لأحد التشكيك فى قدراته، ووصوله لقمة التاريخ مع ليفربول بمسابقة دورى أبطال أوروبا إنجاز مذهل يليق به كلاعب كبير.

لويس فيجو: لاعب ممتاز ويستحق ما ناله من ألقاب فردية وأتمنى له التوفيق بالمستقبل وأدعوه للتمتع بالمشاركة فى كأس العالم مع منتخب مصر ومساعدة بلاده بتقديم أداء جيد فى البطول

جوزيه مورينيو: تطور بشكل جيد ومختلف خلال فترة لعبه فى إيطاليا، وأصبح أكثر نضجاً وثقة وتطوراً بدنياً، هناك فترة تأقلم يحتاجها العديد من اللاعبين، بعضهم يستمر مع النادى والبعض الآخر يرحل ويفضل الانتقال لنادٍ آخر سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

صامويل إيتو: يعد من أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى، ويقدم مستويات رائعة مع ليفربول الإنجليزى، وعلى الصعيد الشخصى أشعر بالسعادة لرؤية نجوم القارة السمراء وهم يتألقون فى ملاعب العالم

مارادونا: رائع وسريع ويتمتع بالذكاء، يجيد اللعب بالرأس والقدم، ويعلم جيداً كيف يتحرك داخل أرض الملعب، تعلم ذلك فى الدورى الإيطالى، فهذا نفس أسلوب اللعب هناك.

تشافى: يتميز بالسرعة الفائقة، سرعته أحياناً لا تُصدق، لاعب قوته تكمن فى سرعته الفائقة وميزته الاعتماد على الأسلوب المباشر عند امتلاكه الكرة، يتجه مباشرة نحو المدافع، ليس من السهل على أى لاعب التأقلم بسرعة وفرض نسقه فى البطولات الأوروبية وخاصة الكبرى منها

تيرى هنرى: يظهر نشيطاً وحيوياً ومن أهم لاعبى فريقه، بالنسبة لى هو لاعب استثنائى ويملك ميزة خاصة ليصبح لاعباً استثنائياً لليفربول، أحب طريقته فى اللعب المباشر فلا نرى كثيرين فى الملعب يملكون هذه الميزة