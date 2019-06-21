كوتينيو عن نيمار: "أتمنى اللعب معه في برشلونة"

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الإسباني على أمنيته باللعب إلى جوار مواطنه نيمار، نجم باريس سان جيرمان في فريق واحد تحديدًا ببرشلونة الإسباني.

وقال كوتينيو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "عودة نيمار ؟ إن اللعب مع نيمار أمر لا يصدق، إنه نجمٌ كبير، لا أعرف ما الذي سيحدث لكن إذا سألوني؟ اللعب معه سيكون سعادة كبيرة بالنسبة لي".

وترددت أنباء كثيرة حول عودة البرازيلي نيمار، لصفوف برشلونة الإسباني ورغبته في الانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كوتينيو طريق نيمار للعودة إلى برشلونة

كوتينيو أيضًا تردد اسمه للدخول في صفقة مواطنه نيمار، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الوجهه الأقرب للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، في الموسم المقبل، ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة: "برشلونة وضع لاعبه فيليب كوتينيو على قائمة المرشحين للبيع، ويعلم كوتينيو أن فرصته في البارسا ستكون ضعيفة للغاية، خاصة في حالة عودة مواطنه نيمار إلى كامب نو، وبالتالي فإن كل الطرق تؤدي إلى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، من نادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البارسا، إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المتوقع منه، ووصلت العلاقة بينه وبين جماهير البلواجرانا إلى طريق مسدود، بعد تكرار واقعة إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

كوتينو لم يكن اللاعب الوحيد، الذي رحب بعودة نيمار إلى برشلونة وأبدى رغبته باللعب إلى جواره، حيث عبر أرثر ميلو زميله ببرشلونة والمنتخب البرازيلي عن نفس الأمر وقال": "عودة نيمار؟، بالطبع أرغب في ذلك، إنه لاعب رائع وهذا ليس رأيي أنا فقط .. لكن رأي الجميع، كلما كان النجم أكبر، كلما كان ذلك أفضل للفريق".