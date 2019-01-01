بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين ضمن مباريات نصف النهائي من كأس كوبا أمريكا 2019، والتي تقام في الأراضي البرازيلية.

ويسعى منتخب البرازيل، إلى استغلال عنصري الأرض والجمهور، لتخطي عقبة منتخب الأرجنتين والصعود إلى النهائي، لمواصلة المشوار نحو حصد اللقب.

وعلى جانب آخر، يأمل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمهم الأول ليونيل ميسي، إلى التغلب على منتخب البرازيل، والوصول إلى النهائي، الذي وصلوا له في نسختين متتاليتين، إلا أنهم هزموا في المناسبتين.

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل المنتخب البرازيلي خلال المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بعد قليل.

وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو.

الوسط: كاسيميرو – آرثور – إيفرتون.

خط الهجوم: كوتينيو – جابريال خيسوس – فيرمينو.

فيما جاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويس-بيزيلا-أوتامندي-تاجليافيكو

الوسط: دي باول_بارديس-أكونيا-ليونيل ميسي

الهجوم: لوتارو مارتينيز-أجويرو.

وتقدم لكم "الوطن سبورت" أحداث المباراة لحظة بلحظة

أحداث المباراة

بداية أحداث المباراة

د 1 تسلل على فيرمينيو

د 3 ضربة ركنية لمنتخب البرازيل

د 8 بطاقة صفراء لتاجليافيكو مدافع الأرجنتين بعد تدخل قوي على لاعب البرازيل

د 12 تسديدة قوية من باراديس تعلو مرمى منتخب البرازيل بقليل

د 15 سيطرة من منتخب الأرجنتين وركنية لرفاق ميسي

د 17 خطأ من مدافعي الأرجنتين يهدي الكرة إلى جيسوس أمام المرمى لكن يهدرها

د 19 جابريل جيسوس يسجل الهدف الأول للبرازيل بعد جملة رائعة من السليساو

د 23 خطأ من أوتاميندي كاد يكلف الأرجنتين هدفًا لكن يتدارك الموقف

د 29 رأسية أرجنتينية كادت تكتب الهدف الأول لراقصي التانجو لكن الكرة تصطدم بالعارضة

د 31 أليسون يسقط على الأرض مصابًا والجهاز الطبي ينزل أرض الملعب لتلقي العلاج

د 32 أليسون يتلقى العلاج وينهض لاستئناف المباراة

د 33 المباراة تتوقف من جديد بعد سقوط داني ألفيش للإصابة

د 34 استئناف المباراة من جديد واستمرار المحاولات الأرجنتينية

د 36 أجويرو يهدر فرصة خطيرة بعد صناعة رائعة من ميسي الذي راوغ اثنين من مدافعي البرازيل

د 37 ميسي يراوغ مدافعي البرازيل ويصوب تسديدة بعيدة عن مرمى أليسون

د 38 راية الحكم المساعد تمنع جيسوس من الانفراد بمرمى الأرجنتين

د 39 بطاقة صفراء لأكونيا لاعب الأرجنتين وداني ألفيش بعد مشادة بينهما

د 45 دقيقتين وقت بدل الضائع يعلن عنهم الحكم الرابع

د 47 نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل على الأرجنتين بهدف خيسوس