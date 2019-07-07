بالفيديو.. البرازيل تسحق بيرو بثلاثية وتفوز بكوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز علي منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو الجاري.

ونجح إيفرتون سواريس في تسجيل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 15، بينما تعادل لبيرو اللاعب باولو غيريرو في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ثم تقدم خيسوس للبرازيل في الوقت الضائع، ونجح اللاعب ريتشارليسون في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرت نسبية للسامبا، وظهر بشكل هجومي رائع، بينما حاول منتخب بيرو التماسك دفاعيًا أمام هجوم البرازيل، ولكن فشل في الحفاظ علي شباكه نظيفة.

كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب خيسوس مهاجم السامبا، في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وقام بالبكاء وهو يغادر الملعب.

بيرو من خماسية البرازيل إلى نهائي كوبا

ونجح منتخب بيرو في الصعود لنهائي كوبا أمريكا، بعد ما تحول من فريق يخسر من الجميع ومن هزيمته بخماسية نظيفة أمام البرازيل، إلى فريق يقدم كرة جميلة وممتعة.

يذكر أن منتخب بيرو تأهل رفقة منتخب باراجواي كأفضل ثوالث في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.