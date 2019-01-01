قاسم باشا يرفع قيمة بيع تريزيجيه ويعطل انتقاله لأستون فيلا

وضع نادي قاسم باشا التركي، عراقيل جديدة في طريق رحيل الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، بعد دخوله في دائرة اهتمام العديد من أندية الدوريين التركي والإنجليزي، لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وحسب ما ذكرت صحيفة "aksam" التركية، فإن قاسم باشا ينتظر وصول صفقة لا تقل قيمتها عن 15 مليون يورو من أجل إطلاق سراح تريزيجيه والسماح له بالرحيل، وذلك في محاولة لتعطيل رحيله لحاجة الفريق لخدماته هذا الموسم، في ظل غياب البديل.

قاسم باشا يصدم أستون فيلا

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي التركي استمع لعرض أستون فيلا الذي دخل في مفاوضات رسمية مع قاسم باشا من أجل الوقوف على إمكانية ضم لاعب المنتخب الوطني، الذي تألق بشكل لافت الموسم المنقضي رفقة فريقه، إضافة إلى ظهوره بمستوى استثنائي بين صفوف الفراعنة في أمم أفريقيا، ولكن قاسم باشا أبلغ النادي البريطاني بأنه لن يتنازل عن تريزيجيه بصفقة أقل من 15 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن قاسم باشا تلقى عروضاً رسمية من قبل أندية في الدوري الإنجليزي، أولهم أستون فيلا الذي قدم عرضاَ بلغ 7 مليون يورو، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي التركي، وأصر على تلقي القيمة التي حددها مؤخراً، وذلك رغم أن قاسم باشا كان يضع حد أدنى 10 مليون يورو للاستغناء عن تريزيجيه، قبل أن يقرر رفع قيمة الصفقة.

جدير بالذكر، أن تريزيجيه استقر على الرحيل عن صفوف قاسم باشا، قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن قرر إنهاء مسيرته في الدوري التركي، الذي توج معه بلقب الأفضل الموسم المنقضي، من أجل بدء مرحلة جديدة بين صفوف نادي أخر، وأشارت عدد من التقارير إلى ان اللاعب أبدى موافقة على الرحيل إلى أستون فيلا ومزاملة مواطنه أحمد المحمدي.