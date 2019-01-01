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ليفربول يعلن موعد انضمام صلاح لمعسكر الإعداد.. وموقف ماني

02:16 ص | الخميس 18 يوليو 2019
كتب: محمود حمدي
ليفربول يعلن موعد انضمام صلاح لمعسكر الإعداد.. وموقف ماني

محمد صلاح

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أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، موعد انضمام النجم المصري محمد صلاح، لصفوف معسكر فريقه الإعدادي.

وحصل محمد صلاح على راحة سلبية عقب مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

 وودع المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بدور الـ16.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: " محمد صلاح سينضم لمعسكرنا الإعدادي بمدينة إيفيان الفرنسية في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأضاف: "سيعني ذلك انضمام صلاح قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، وقبل 12 يوما من مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحو أسبوعين من مواجهة تشيلسي بالدوري الأوروبي".

 

كلوب يتحدث عن ماني

وعن موقف السنغالي ساديو ماني الذي يخوض الجمعة المقبلة مباراة نهائي أمم أفريقيا ضد الجزائر قال كلوب: "سنحسم موقفه عقب خوضه النهائي".

ويستعد ساديو ماني لقيادة المنتخب السنغالي، الجمعة بنهائي كاس الأمم الأفريقية أما المنتخب الجزائري.

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