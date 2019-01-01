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الشوط الأول.. سترلينج يتقدم لمانشستر سيتي على ليفربول في كأس الدرع الخيرية

04:49 م | الأحد 04 أغسطس 2019
كتب: إسلام حجازي
الشوط الأول.. سترلينج يتقدم لمانشستر سيتي على ليفربول في كأس الدرع الخيرية

مانشستر سيتي وليفربول

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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بتقدم السيتيزن بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب ويمبلي، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12، بعد ضربة ثابتة تم تنفيذها ووصلت لرحيم الذي صوب الكرة ولكنها غالطت أليسون بيكر وسكنت المرمى.

    

مانشستر سيتي يضغط بقوة على ليفربول

وشهد الشوط الأول أيضًا خروج لروى ساني في الدقيقة 10 وحل جابريال خيسوس بدلا منه.

وضغط مانشستر سيتي بشكل مكثف على دفاعات ليفربول، حيث بدأها ساني بمراوغة دفاع ليفربول وسدد الكرة في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 8 أهدر محمد صلاح أخطر فرص ليفربول في المباراة بعدما وصلته الكرة ولكنه سدد بجوار القائم.

الدقيقة 17 وصلت كرة لرحيم سترلينج وراوغ دفاع ليفربول، وسدد كرة قوية ولكن أليسون بيكر تصدى للكرة بنجاح.

    

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح كرة خطرة لليفربول بعدما وصلته من مدافع مانشستر سيتي ولكنه سددها بيمينه خارج المرمى.

    

وقبل نهاية الشوط الأول واصل مانشستر سيتي الضغط على دفاعات ليفربول وأرسل دي بروين عرضية أخرجها هندرسون لضربة ركنية.

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