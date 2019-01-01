60 دقيقة.. بالفيديو.."كلاكيت تاني مرة" القائم يحرم "صلاح" من هدف مؤكد أمام مانشستر سيتي

مرت 60 دقيقة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المقامة بين الفريقين في بطولة الكأس الخيرية الإنجليزية، باستمرار تقدم المان سيتي بهدف دون رد سجله رحيم سترلينج، بالشوط الأول، في المباراة الذي يستضيفها ملعب ويمبلي.

وكان الشوط الأول شهد إهدار الفرعون المصري محمد صلاح فرصتين لصالح ليفربول، حيث أهدر أول الكرات في الدقيقة 8، بعدما وصلته الكرة ولكنه سدد بجوار القائم، وفي الدقيقة 28، أهدر صلاح كرة خطرة لليفربول، بعدما وصلته من مدافع مانشستر سيتي، ولكنه سددها بيمينه خارج المرمى.

الدقيقة 48، شهدت أخطر فرص المباراة، بعدما انفرد رحيم سترلينج لاعب المان سيتي بأليسون بيكر حارس ليفربول، وسدد الكرة ببرائعة على يسار الحارس البرازيلي، إلا أن القائم الأيسر أنقذ الريدز من الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 57، أنقذت العارضة مرمى مانشستر سيتي بعد تسديدة رائعة من فان دايك، كادت أن تتعادل للريدز، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك، قبل أن يسدد "صلاح" كرة رائعة في الدقيقة 59، ولكن القائم الأيسر يحرم الدولي المصري للمرة الثانية من تسجيل هدفه خلال المباراة، بعدما حرمه القائم من التسجيل بالشوط الأول.