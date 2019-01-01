عاجل.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول بركلات الترجيح.. ويقتنص لقب كأس الدرع الخيرية

نجح فريق مانشستر سيتي في حصد بطولة كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في مباراة مثيرة أقيمت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، وشهدت إهدار محمد صلاح أكثر من فرصة خلال المباراة.

المباراة انتهت، بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما شهد الشوط الأول تقدم المان سيتي عن طريق رحيم سترلينج، في الدقيقة 12 من عمر الشوط.

وخلال الشوط الأول، أهدر محمد صلاح فرصتين في الدقيقة 8، بعدما وصلته الكرة ولكنه سدد بجوار القائم، وفي الدقيقة 28، أهدر "صلاح" كرة خطرة لليفربول، بعدما وصلته من مدافع مانشستر سيتي، ولكنه سددها بيمينه خارج المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر "سترلينج" فرصة هدف مؤكد، في الدقيقة 48، بعدما انفرد بأليسون بيكر حارس ليفربول، وسدد الكرة ببرائعة على يسار الحارس البرازيلي، إلا أن القائم الأيسر أنقذ الريدز من الهدف الثاني.

أليسون بيكر يحرم رحيم سترلينج من هدف مؤكد

الدقيقة 61، انفرد سترلينج للمرة الثانية بمرمى ليفربول، إلا أن أليسون بيكر حرمه من تسجيل الهدف الثاني للسيتي، في فرصة غريبة وتصرف أغرب من اللاعب، بعدما توقف فجأة، ونجح الحارس البرازيلي في اقتناص الكرة منه.

وفي الدقيقة 69، عاد "صلاح" للظهور مرة أخرى، وسدد كرة رائعة من داخل منطقة جزاء السيتي، إلا أن "برافو" حارس مرمى السيتي حرم "صلاح" من هدف رائع.

وفي الدقيقة 77، نجح جول ماتيب في تسجيل هدف التعادل للريدز، بعد رأسية رائعة من داخل منطقة جزاء السيتي.

كتيا يسدد.. وبرافو يتألق

وفي الدقيقة 83، شهدت تسديدة رائعة من الغيني نابي كتيا، ولكن برافو واصل التألق وأخرج الكرة بنجاح، وحرم الريدز من تسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 93، شهدت إهدار "صلاح" فرصة خطيرة، بعدما انفرد بـ"برافو" حارس السيتي، وسدد الكرة ليتصدى الحارس لها، قبل أن تعود لها ويلعبها "صلاح" برأسه وكادت أن تسكن الشباك، إلا أن كايل ووكر تألق وأنقذ فريقه قبل أن تسكن الكرة في المرمى.