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بالفيديو.. تريزيجيه والمحمدي يشاركان في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام بثلاثية

08:21 م | السبت 10 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. تريزيجيه والمحمدي يشاركان في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام بثلاثية

أستون فيلا وتوتنهام

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فاز فريق توتنهام على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-1، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وتقدم جون مكجين تقدم أولًا لمصلحة فريق أستون فيلا، وتعادل لاعب الوسط الفرنسي ندومبيلي لصالح فريق توتنهام في الدقيقة 73، قبل أن يضيف المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين "ثاني وثالث" أهداف السبيرز في الدقيقتين 86 و90 من تلك المواجهة.

وكان فريق توتنهام هو الأكثر خطورة وسيطرة على وسط الميدان طوال أحداث اللقاء الذي جمع كلا الفريقين.

 

وشارك الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي في المباراة منذ بدايتها، إذ خرج تريزيجيه ُمستبدلًا في الدقيقة 59.

    

وأهدر "تريزيجيه" هدفًا محققًا لفريقه في الدقيقة 20، عندما راوغ أكثر من لاعب ببراعة كبيرة قبل أن يطلق تصويبة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت بخط الدفاع في النهاية.

    

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد توتنهام إلى 3 نقاط في المركز

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