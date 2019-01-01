مدرب أستون فيلا عن أداء تريزيجيه أمام توتنهام: كان بإمكانه قتل المباراة

أبدى المدير الفني لفريق أستون فيلا، دين سميث سعادته بالمستوى المميز، الذي ظهر عليه الجناح الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" أمام توتنهام رغم الخسارة، التي تكبدها "الفيلانز" اليوم أمام السبيرز بنتيجة 3-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وقال دين سميث في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أستون فيلا: سعيد للغاية بالمستوى الرائع، الذي قدمه "تريزيجيه" في المشاركة الأولى له مع الفريق بالدوري الإنجليزي.

وأكمل:"أكثر ما أسعدني في آداء تريزيجيه هو مستواه الرائع، الذي ظهر عليه خاصة على صعيد الشق الدفاعي، ونجح بالفعل في إيقاف خطورة توتنهام خاصة في الشوط الأول".

مدرب أستون فيلا: كان بإمكان تريزيجيه تقديم آداء أفضل

وواصل "سميث" حديثه عن "تريزيجيه"، قائلًا:"كان بإمكان تريزيجيه أن يقدم آداء أفضل على المستوى الهجومي وأن ينجح في تتويج مجهوداته الكبيرة أمام توتنهام بهدف رائع كان من شأنه قتل المباراة تمامًا لصالحنا".

واختتم دين سميث حديثه، قائلًا:"لقد أثبتنا أننا فريق قوي وبإمكاننا المنافسة مع أقوى الفرق بالدوري، وبغض النظر عن الخمس دقائق الأخيرة من المباراة فقد نجحنا في الظهور بمستوى مميز أمام أحد أبرز 4 فرق ببطولة الدوري الإنجليزي، وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة جيدة".

وكان الثنائي الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ومواطنه الظهير الأيمن الدولي المصري أحمد المحمدي شاركا في المباراة منذ بدايتها.

وفي الدقيقة 20 من اللقاء، كاد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أن يحرز ثاني أهداف فريقه في المباراة من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء توتنهام، لكن دفاع السبيرز تصدى للكرة بآخر اللحظات.

وخرج الجناح المصري، محمود حسن "تريزيجيه" المنتقل إلى صفوف فريق أستون فيلا حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ُمستبدلًا في الدقيقة 59 من تلك المواجهة.