«الننى» يخرج من حسابات أرسنال تماماً.. وجالطة يجدد التفاوض معه

قرر نادى أرسنال الإنجليزى إخراج الدولى محمد الننى، لاعب المنتخب الوطنى، من كامل المشهد بالموسم الجديد، ما ظهر جلياً فى استبعاده من استعدادات الفريق للموسم الجديد، إضافة إلى منح مسئولى النادى الضوء الأخضر للأندية الراغبة فى ضم لاعب الفراعنة، للتحرك من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالى.

ولم يدرج الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى لأرسنال، اللاعب صاحب الـ27 عاماً فى خطته للموسم الجديد، حيث استقر بشكل كبير على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهاته فى ولايته الثانية بين صفوف الجانرز، لا سيما بعد التعاقد مع دانى سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إضافة إلى ماتيو جاندوزى الذى يلعب فى مركز الننى.

ورغم الأداء المتواضع الذى ظهر به «الننى» مع الفراعنة فى بطولة كأس أمم أفريقيا، وخروجه من حسابات إيمرى الموسم المنصرم كاملاً سوى فى بعض المباريات بالدورى الأوروبى، إلا أن لاعب أرسنال لا يزال هدفاً لعدد من الأندية، التى ترى أن اللاعب يمتلك مسيرة احترافية جيدة، قد تكون إضافة إلى صفوفهم خلال المواسم المقبلة، لعل آخرهم جالطة سراى الذى يصارع من أجل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، رغم فشل المفاوضات بسبب مغالاة أرسنال، إلا أن الفريق عاود الاهتمام به من جديد.

تقارير تحدد قيمة الصفقة بـ15 مليون جنيه إسترلينى.. وأندية أخرى تراقب اللاعب

وحسب ما ذكرت صحيفة «TRT» التركية وعدد من التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن جالطة سراى قرر عدم التخلى عن الصفقة التى يتفاوض عليها منذ عامين سابقين، ولم يتمكن من الظفر باللاعب، ولكنه سيستغل رغبة أرسنال فى بيع اللاعب من أجل الحصول على خدماته هذا الموسم، بصفقة قد تصل إلى 15 مليون جنيه استرلينى. وغاب «الننى» عن انطلاق مباريات أرسنال فى الدورى الإنجليزى أمام نيوكاسل يونايتد، والتى تمكن فيها فريقه من تحقيق الفوز بهدف نظيف واقتنص أول ثلاث نقاط فى سجله بالدورى الإنجليزى، لتتكرر أزمة الموسم المنصرم، التى سجل «الننى» فيها غيابه فى جميع المباريات «17 لقاء»، استطاع خلالها صناعة هدف وحيد ولم يُضِف أى أهداف إلى سجله مع الجانرز.