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ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر مؤقتًا.. وأرسنال في المركز الثاني.. والسيتي ثالثًا

09:12 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر مؤقتًا.. وأرسنال في المركز الثاني.. والسيتي ثالثًا

صلاح من مباراة ليفربول

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نجح فريق ليفربول في الفوز على فريق أرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي.

أحرز ثلاثية الريدز كلًا من: جويل ماتيب في الدقيقة 41، ومحمد صلاح في الدقيقتين 49 من ضربة جزاء، والدقيقة 58.

فيما سجل لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني أليكس توريرا هدف أرسنال الوحيد بتلك المواجهة في الدقيقة 85.

ونجح الجناح الدولي المصري في تسجيل ثاني وثالث أهداف فريقه في تلك المواجهة، ليكون بذلك قد نجح في إحراز 3 أهداف حتى الآن ببطولة الدوري الإنجليزي.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وفي حال فوز فريق مانشستر سيتي غدًا سيكون في المركز الثاني بدلًا من أرسنال المتواجد بمركز الوصيف في الوقت الحالي، وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي :

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في وصافة البطولة الإنجليزية الكبيرة.

وكان ليفربول انتصر على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

ونجح فريق ليفربول في مواصلة انتصاراته بالفوز على ساوثهامبتون، بالجولة الثانية من الدوري بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي نجح في التتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية في بداية الموسم الجديد، وذلك عقب الانتصار على الريدز في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي".

كما نجح فريق ليفربول في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك عقب انتصاره على تشيلسي بركلات الجزاء، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

وكان فريق أرسنال قد انتصر في الجولة الأولى على نيوكاسل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سانت جيمس بارك".

وفي الجولة الثانية، نجح الجانرز في الانتصار على بيرنلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "الإمارات".

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