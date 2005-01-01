أفضل لاعب في أوروبا| ميسي يطارد رقم رونالدو.. وفان دايك يسعى لجائزة أولى

يترقب محبي وعشاق كرة القدم، الإعلان الرسمي عن أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، والذي يتنافس عليه الثلاثي، الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.

ويعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس الفائز بلقب الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019، على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية، والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتطلع البرغوث الأرجنتيني لحصد هذه الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه ومعادلة رقم منافسه البرتغالي رونالدو، الذي نجح في الفوز باللقب ثلاث مرات من قبل، وإن فاز بها هذه المرة ستكون الرابعة في تاريخه، في حين يأمل المدافع الهولندي في تتويج مجهوده بالموسم الماضي وحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

ليونيل ميسي حقق هذه الجائزة مرتين من قبل وكانت في عامي 2011، 2015، في حين أن "الدون" فاز بها في أعوام 2014، 2016، 2017، وكان آخر المتوجين بها هو الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني بعدما تفوق في العام الماضي على رونالدو والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

ميسي ورونالدو وفان دايك في سباق الأفضل في أوروبا لعام 2019

وقدم ميسي أداء قويا في الموسم الماضي، إذ نجح في الفوز بلقب هداف الدوري الإسباني بـ36 هدفا، كما نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى، فضلا عن تحقيقه لقب هداف دوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا، كما نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، والوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا رفقة البلاوجرانا.

بدوره، لعب كريستيانو رونالدو موسما رائعا، إذ تمكن من قيادة منتخب بلاده للتتويج بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية، كما حقق لقب الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وكأس السوبر الإيطالي.

ونال "فان دايك" استحسان الجميع بفضل أداءه الرائع في الموسم الماضي، خاصة أنه أضاف الكثير لدفاع ليفربول، فنجح في المساهمة في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز للمرة الأولى منذ عام 2005، كما حقق لقب السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للعام الماضي.