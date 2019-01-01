عاجل.. رسميا.. فان دايك أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، اسم الفائز بلقب الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019، على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتوج الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، بعد منافسة مع الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وتعد جائزة أفضل لاعب في أوروبا الأولى للمدافع الهولندي على المستوى الأوروبي، بينما الثانية في تاريخه بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن الموسم الماضي 2018-2019.

يويفا يعلن فوز فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

وأثبت الهولندي فيرجيل منذ انضمامه إلى ليفربول من ساوثهامبتون، تواجده مع الريدز، وأصبح لاعبا أساسيا في فريقه ليفربول بل ونال شارة قيادة الفريق الإنجليزي، وكان أحد أسباب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولم يحقق أي مدافع من قبل، لقب أفضل لاعب في أوروبا منذ انطلاقها، وبالرغم من أنه المدافع الوحيد في القائمة النهائية، إلا أنه الأقرب لنيل هذا اللقب، خاصة أنه شارك مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي، مسجلا 9 أهداف وصناعة أربعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى كونه أكثر لاعب خاض مباريات مقارنة بزملائه، إذ لعب 4465 دقيقة.

وعلى صعيد أرقامه الدفاعية، استحوذ "فان دايك" على الكرة من منافسيه أثناء اللعب في حوالي 70% من المواجهات الثنائية، سواء على الأرض أو كالتحامات هوائية خلال الموسم الماضي، كما اهتز مرمى ليفربول في الموسم الماضي بأقل عدد من الأهداف مقارنة بباقي أندية الدوري الإنجليزي، حيث استقبلت شباك الريدز 22 هدفا، بقيادة قائد الدفاع الحديدي فيرجيل فان دايك