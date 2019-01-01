محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع في مباراة بيرنلي ضد ليفربول

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محمد صلاح أمام بيرنلي
يشهد ملعب تيرف مور مساء اليوم مباراة فريق بيرنلي ضد ليفربول في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل المتوقع من:
حارس المرمى: أدريان
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
وتنطلق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتي سيتم نقلها المباراة تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق عليها، المعلق القطري يوسف سيف، ويقود اللقاء تحكيميا الإنجليزي كريس كافاناج.
ويتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز بالجولات الثلاثة الأولى.
وبدأ ليفربول الموسم الجديد بتحقيق انتصار كبير على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف، وفي الجولة الثانية، حقق الريدز انتصارا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة، فاز ليفربول على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق المصري محمد صلاح الذي سجّل هدفين، بالإضافة إلى هدف سجله جويل ماتيب.
ويحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط، محققا انتصارا وتعادل وتلقى خسارة واحدة أيضا، وبدأ بيرنلي الموسم بفوز كبير على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، وخسر بيرنلي أمام مضيفه أرسنال في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم أهدر بيرنلي نقطتين ثمينتين في الجولة الثالثة أمام وولفرهامبتون الذي أدرك لاعبوه التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
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