أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الليجا

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم السبت 31-8 -2019

رمضان صبحي ومصطفى محمد على رأس قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة السعودية

تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع في مباراة بيرنلي ضد ليفربول

10:52 ص | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: عثمان إبراهيم
محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع في مباراة بيرنلي ضد ليفربول

محمد صلاح أمام بيرنلي

أخبار متعلقة

يشهد ملعب تيرف مور مساء اليوم مباراة فريق بيرنلي ضد ليفربول في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل المتوقع من:

حارس المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتي سيتم نقلها المباراة تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق عليها، المعلق القطري يوسف سيف، ويقود اللقاء تحكيميا الإنجليزي كريس كافاناج.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز بالجولات الثلاثة الأولى.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد بتحقيق انتصار كبير على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف، وفي الجولة الثانية، حقق الريدز انتصارا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة، فاز ليفربول على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق المصري محمد صلاح الذي سجّل هدفين، بالإضافة إلى هدف سجله جويل ماتيب.

ويحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط، محققا انتصارا وتعادل وتلقى خسارة واحدة أيضا، وبدأ بيرنلي الموسم بفوز كبير على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، وخسر بيرنلي أمام مضيفه أرسنال في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم أهدر بيرنلي نقطتين ثمينتين في الجولة الثالثة أمام وولفرهامبتون الذي أدرك لاعبوه التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يرفض التصالح مع «كهربا» قبل دفع 10 ملايين دولار

استطلاع رأى

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    06:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الهلال

    الهلال

  • المريخ

    المريخ

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • العهد

    العهد

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    04:10 PM

    دوري نجوم قطر
  • السيلية

    السيلية

  • الشحانية

    الشحانية

  • 0

    :

    0

    06:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • السد

    السد

  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يرفض عرض ريال مدريد بالاعتماد على مدرب إسبانيا.. ومفاوضات مع كاريرا

خاص.. غياب مفاجئ لـ"القيعي" عن قناة الأهلي.. وكهربا كلمة السر

شقيق عمرو زكي يروي تفاصيل الحادث: حالته حرجة وادعوا له بالشفاء
الأهلى يعد «نيدفيد» بالقيد فى يناير و«يوسف» يدرس بطل غينيا الاستوائية