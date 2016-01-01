محمد النني: متحمس للتجربة الجديدة في بشكتاش وسأتابع أرسنال من تركيا

أكد الدولي محمد النني، لاعب نادي بشكتاش التركي والمنضم إليه حديثا قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، على تحمسه الشديد للتجربة الجديدة في الدوري التركي.

وقال "النني" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا متحمس للغاية بعد الالتحاق بعملاق تركيا، وأتطلع لتحقيق أهدافنا في السوبر ليج وأوروبا".

وأضاف لاعب الوسط المصري: "إلى عشاق نادي أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى كل النجاح في هذا الموسم، ومتأكد من أنني سأتابع الفريق من اسطنبول".

وكان أرسنال أعلن رحيل لاعبه المصري محمد النني، إلى صفوف فريق بشكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لموسم 2019-2020، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووجه نادي أرسنال الشكر للاعبه المصري محمد النني، عبر موقعه الرسمي، كما سرد أبرز إنجازاته منذ قدومه للجانزر في 2016 من بازل السويسري.

وخاض لاعب الوسط المصري 17 مباراة فقط مع المدفعجية خلال الموسم الماضي 2018-2019، منها ثماني مواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي فقط من أصل 38 مباراة في الموسم، كما أنه خرج كثيرا من قائمة الفريق خلال الفترة الماضية، فضلا عن كونه لم يلعب أي مباراة في الموسم الجديد.

محمد النني يرحل عن أرسنال إلى بشكتاش

وكان "النني" قد وصل للعاصمة التركية إسطنبول، أمس الجمعة، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله بشكل رسمي لصفوف بشكتاش التركي، وظهر محمد النني في مطار إسطنبول وسط ترحيب كبير من جانب مشجعي فريق بيشكتاش التركي.

وغادر محمد النني لاعب المنتخب المصري وفريق آرسنال إلى تركيا من أجل التوقيع لناديه الجديد والتخلص من جحيم دكة أرسنال، الذي لازمها خلال الآونة الأخيرة منذ قدوم المدرب الفرنسي أوناي إيمري.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، بأن بيشكتاش أنهى إتفاقه على ضم النني على سبيل الإعارة على أن يكون هناك بند بنية الشراء مُقابل 16 مليون جنيه إسترليني.