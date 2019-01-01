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الدوري الإنجليزي.. صلاح على رأس تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي

05:32 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
الدوري الإنجليزي.. صلاح على رأس تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي

صلاح من مواجهة سابقة بين ليفربول وبيرنلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام بيرنلي، مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة فريق ليفربول لتلك المواجهة.

وفيما يلي تشكيلة الريدز لتلك المواجهة:

أدريان، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فاينالدوم، أندرسون، ماني، صلاح، فيرمينيو.

ويتربع فريق ليفربول حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 9 نقاط حتى الآن، من 3 انتصارات متتالية للفريق الإنجليزي الكبير.

وتمكن فريق ليفربول من الانتصار على نظيره نوريتش سيتي، بالجولة الأولى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وفي الجولة الثانية من البريميرليج، نجح فريق ليفربول في الانتصار على ُمضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت ميريز".

وفي الجولة الثالثة من البطولة الإنجليزية الكبيرة، نجح فريق ليفربول في الفوز على الفريق اللندني آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد آرينا".

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق الخصم بيرنلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد، وتعادل آخر، وخسارة آخرى وحيدة.

ونجح فريق بيرنلي في الانتصار على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وفي الجولة الثانية خسر فريق بيرنلي من نظيره اللندني أرسنال بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، وفي الجولة السابقة، تعادل فريق بيرنلي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو".

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