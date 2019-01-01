يوم حاسم للفرعون.. محمد صلاح ينتظر قائمة "2019 THE BEST" النهائية

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، القوائم النهائية للمرشحين لحصد جوائز الأفضل في العالم لعام 2019.

وقال الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من سيكون المتوج بجائزة The Best لهذا العام؟، اليوم الساعة (12 بتوقيت وسط أوروبا) سيتم الكشف عن المرشحين الـ3 عن 8 فئات من الجوائز، ملعب سان سيرو في ميلان سيحتضن الحدث".

ويتواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم، ويأمل الفرعون المصري في الدخول ضمن القائمة النهائية، لاسيما أنه ساهم في تتويج فريقه خلال الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، فضلا عن حفاظ على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، كما نافس مع الريدز على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير، لكنه فشل في حصد اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أعلن، في وقت سابق، القوائم الأولية المرشحة لحصد جوائز الأفضل فى عام 2019، والتى يأتي على رأسها قائمة المرشحين العشرة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب فى العالم، بالإضافة إلى قائمة أفضل 10 لاعبات، وأفضل 10 مدربين و10 مدربات أيضاً.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم كلاً من المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي، فرانك دي يونج، برشلونة الإسباني، ماتياس دي ليخيت، يوفنتوس الإيطالي، إيدين هازارد، ريال مدريد الإسباني، هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، ساديو ماني، ليفربول الإنجليزي، كيليان مبابي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، فيرجيل فان دايك، ليفربول الإنجليزي.

وسيتم اختيار الفائز بهذه الجائزة عن طريق التصويت من قبل مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات، وممثلين عن وسائل الإعلام، وجماهير اللعبة، بواقع 25 % لكل منهم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم يوم الإثنين 23 سبتمبر في حفل كبير بمدينة ميلانو الإيطالية.

وشملت قائمة أفضل 10 مرشحات لحصد جائزة أفضل لاعبة كل من لوسي برونزي، ليون الفرنسي، جوليا ارتز، شيكاغو ريد ستار الأمريكي، كارولين جرهام هنسن برشلونة الإسباني، إيدا هيجربيرج، ليون الفرنسي، أمانديني هنري، ليون الفرنسي، سام كير، شيكاغو ريد ستار الأمريكي، روز لافلي، واشنطن سبريت الأمريكي، فيفان ميدياما، أرسنال الإنجليزي، أليكس مورجان، أورلاندو الأمريكي، ميجان رابيني، ريجان الأمريكي، ويندي رينارد، ليون الفرنسي، إيلان وايت، برمنجهام سيتي الإنجليزي.

ورشح فيفا لجائزة أفضل مدرب في العام، كلا من جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ديديه ديشامب، فرنسا، بيب جوارديولا، مانشستر سيتي الإنجليزي، يورجن كلوب، ليفربول الإنجليزي، مارسيلو جاريدو، ريفر بليت الأرجنتيني، ريكاردو جارسيا، منتخب بيرو، ماوريسيو بوكيتينو، توتنهام الإنجليزي، فيرناندو سانتوس، البرتغال، إيريك تين هاج، أياكس الهولندب، تيتي، منتخب البرازيل.

فيفا يعلن اليوم عن القوائم النهائية للأفضل في 2019

كما اختار فيفا قائمة قصيرة للأسماء المرشحة لنيل جائزة The Best لأفضل مدرب للسيدات عن سنة 2019.

وضمت قائمة المرشحين كلاً من ميلينا برتولينا (مدربة منتخب إيطاليا)، جيل إليس (مدربة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية)، بيتر جروهورسون (مدرب منتخب السويد)، فوتشى إيكيدا (مدرب منتخب اليابان تحت 20 عاماً)، أنتونيا إس (مدربة منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً)، جو مونتيمورو (مدرب أرسنال)، فيل نيفيل (مدرب إنجلترا)، رينالد بيدروز (مدرب ليون)، راؤول ريلا (مدرب كارى كارولاينا الشمالية)، سيرينا ويجمان (مدربة هولندا).