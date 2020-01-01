صوت للفرعون.. محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في الفريق.

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين لحصد الجائزة، خاصة مع تقديمه أداء رائع في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" في الموسم الجديد 2019-2020.

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وتمكن محمد صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف في المباريات الأربع الأولى مع الريدز في البريميرليج بواقع هدف في نورويتش سيتي، وهدفين في أرسنال.

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في العالم

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم "2019 THE BEST".

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل في العالم لعام 2019 كل من، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على عكس العام الماضي، الذي ترشح فيه في القائمة النهائية رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.