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بايرن ميونيخ يستغل إصابة ليروي ساني لتخفيض سعره

11:45 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019
كتب: ندى قطب
بايرن ميونيخ يستغل إصابة ليروي ساني لتخفيض سعره

ساني

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لا يزال نادي بايرن ميونيخ الألماني، يلاحق ليروي ساني من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب فترة كبيرة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة نادي بايرن ميونيخ تدرس تقديم عرضاً جديداً لنظيرتها في مانشستر سيتي، من أجل ضمان الحصول على خدمات ساني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

بايرن يصر على التعاقد مع ساني

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النادي البافاري يرغب في استغلال إصابة اللاعب من أجل التعاقد معه بمبلغ مالي أقل مما طلبته إدارة مانشستر سيتي في وقت سابق، وذلك بتقديم عرض مالي يبلغ 135 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يرغب في التخلي عن ليروي ساني، لخروجه بشكل كبير من حسابات الإسباني بيب جوارديولا، الذي أعلن رغبته في التخلص من خدمات ساني من أجل إتاحة الفرصة لجلب عناصر جديدة إلى الفريق الذي لم يجري تعديلات كبيرة في الميركاتو الماضي.

يجدرب بالإشارة إلى أن ليروي ساني يعيش فترة التأهيل من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت، من أجل حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.

 

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