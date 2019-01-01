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تقارير: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

02:54 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
تقارير: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

محمد صلاح لاعب ليفربول

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رشحت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لقائمة اللاعبين المتنافسين على حصد الكرة الذهبية "بالون دور" التي تقدم لأفضل لاعب في العالم سنويا من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأوضحت "فوكس سبورت" في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أن محمد صلاح من أبرز 5 لاعبين منتظر حصد واحد منهم جائزة "بالون دور" لعام 2019، مضيفة أن كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، مرشحين للتتويج بالجائزة مع الفرعون المصري.

وتحدثت الشبكة العالمية حول ترشيحها للفرعون، قائلة: "محمد صلاح نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز كما تمكن من قيادة ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي".

وأضافت الشبكة: "فريق فيورنتينا الإيطالي شهد على إعادة محمد صلاح للواجهة مرة أخرى بعد الفترة الصعبة التي عاشها في تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يرحل لروما الإيطالي لفترة ومنه انضم إلى ليفربول في عام 2017 ومنذ ذلك الوقت فقد سجل محمد صلاح أو ساهم 81 مرة في 78 مباراة في الدوري الإنجليزي وحصد الحذاء الذهبي للهداف في موسمين متتاليين".

صلاح يسعى لحصد الكرة الذهبية في 2019

ويتطلع الفرعون المصري للتتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، بعد خسارته لقب أفضل لاعب في أوروبا، الذي حصده زميله فان دايك، كما أنه خرج من القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست"والتي يتنافس عليها كل من، ميسي، ورونالدو، وفان دايك.

يذكر أن صلاح كان قد حصد المركز السادس في الترتيب النهائي للمتنافسين على حصد الكرة الذهبية الموسم الماضي، والتي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

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