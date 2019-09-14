بالفيديو| نيوكاسل يفتتح التسجيل مبكرا في شباك ليفربول

استطاع فريق نيوكاسل يونايتد في تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2019-2020.

جاء هدف نيوكاسل يونايتد الأول عن طريق اللاعب ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من زمن وأحداث اللقاء.

ويسعى نيوكاسل لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "آنفيلد، لتحسين وضعه فى جدول ترتيب البطولة، لاسيما أنه يحتل المركز الرابع عشر فى الدورى برصيد 4 نقاط، كما يأمل الفريق فى حصد الفوز الأول على ليفربول منذ 2015، بعدما فشل فى تحقيق الفوز خلال آخر 5 مواجهات مع الريدز، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف خلال هذه المواجهة.

ويتطلع ليفربول لحصد ثلاث نقاط جديدة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لاسيما أنه نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الماضية، كان آخرها حصد الفوز الرابع على التوالي في مباراة بيرنلي بنتيجة 3-0، لتتصدر بعدها كتيبة الألماني يورجن كلوب جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث الأولى على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال.

محمد صلاح يتطلع لقيادة ليفربول للفوز الخامس على التوالي بالبريميرليج

ويتطلع محمد صلاح لقيادة فريقه نحو الفوز الخامس بالبطولة، والعودة للتسجيل فى البريميرليج بعد غيابه عن التهديف فى المباراة الماضية أمام بيرنلى، كما يأمل الفرعون فى إحراز هاتريك فى هذه المواجهة، من أجل اعتلاء صدارة الهدافين بالتساوى مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتى، صاحب الأهداف الستة، كما يسعى «مو» لإحراز هدفه الرابع فى مرمى نيوكاسل، خاصة أنه تمكن من الوصول لمرمى المنافس ثلاث مرات من قبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يسعى لمواصلة سجله الخالى من الهزائم على ملعبه «آنفيلد»، فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز للمباراة الـ43 على التوالى، خاصة أنه لم يذق مرارة الهزيمة فى آخر 42 مباراة خاضها على هذا الملعب، إذ كانت آخر خسارة له فى آنفيلد أمام كريستال بالاس فى أبريل 2017، واستطاع الريدز تحقيق الفوز فى 32 مباراة، بينما تعادل فى 10 مباريات أخرى.