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غياب محمد صلاح.. محرز بين 8 منافسين على لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

01:07 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
غياب محمد صلاح.. محرز بين 8 منافسين على لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

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أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر في البطولة للموسم الجاري 2019-2020.

وغاب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن قائمة المرشحين لحصد لاعب الشهر في البريميرليج، فيما تواجد 8 لاعبين يتنافسون على الجائزة، وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين كل من، رياض محرز، ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، بيير إيمريك أوبامينج، مهاجم أرسنال، كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، جون ماكين، لاعب أستون فيلا، ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وكالوم ويلسون، لاعب بورنموث.

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

من ناحية أخرى، عاد محمد صلاح للتألق مجدداً مع فريقه ليفربول، بعدما قاده لتحقيق فوز صعب على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أحرز "مو" ثنائية منها، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحقق الريدز الانتصار الأول له في البطولة الأوروبية، ويرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط متساوياً مع سالزبورج الذي يحل في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وألقت الصحف الإنجليزية الضوء على محمد صلاح بعد تألقه، وإحراز هدفين، من بينها هدف الفوز، إذ ركزت صحيفة "ذا صن" على الفرعون المصري، وكتبت "محمد صلاح وُجد ليقتل"، بعد هدفه الذي اقتنص به ثلاث نقاط للريدز، في حملة الدفاع عن لقبه.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" أن محمد صلاح صنع الفارق مع ليفربول بعد تسجيله هدفين في شباك سالزبورج، مشددة أنه أهدى لفريقه الفوز، بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل، أما صحيفة "ديلي ستار"، فأشادت بمحمد صلاح والدور الذي لعبه في مباراة سالزبورج، موضحة أن الفرعون المصري هو صاحب الكلمة الأخيرة في اللقاء.

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