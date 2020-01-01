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محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل الصفقات في تاريخ يورجن كلوب

03:58 م | الجمعة 11 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل الصفقات في تاريخ يورجن كلوب

محمد صلاح ويورجن كلوب

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تصدر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل الصفقات التي أبرمها الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، عبر تاريخه منذ أن كان مدربا بالدوري الألماني "البوندزليجا" وبعد قيادته لليفربول.

وذكرت شبكة "سكاواكا" المتخصصة في احصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح هو أفضل صفقة في تاريخ المدرب الألماني، الذي يحتفل خلال الأيام الحالية بمرور 4 سنوات على توليه القيادة الفنية لليفربول.

ووقع الاختيار على "صلاح" بعدما نجح في التواجد ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم علي مدار العامين الماضيين بالإضافة لاختيار ثالث أفضل لاعب بالعالم في العام الماضي، ورابع أفضل لاعب بالعالم في العام الحالي بجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فضلا عن أداءه الرائع في ليفربول تحت قيادة كلوب، ما جعل الفرعون يحقق أرقاما قياسية في البريميرليج ويساعد ليفربول على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في يد كلوب

من جهة أخرى، زفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، خبر سارا لعشاق صلاح بتأكيدها مشاركة الفرعون في مباراة مانشستر يونايتد بالمواجهة المقرر لها الأحد 20 أكتوبر الجاري، على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح سيشارك في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على الرغم من الإصابة التي تعرض لها الفرعون في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب خط وسط ليستر سيتي، تجاه قدم صلاح ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ودخل مكانه آدم لالانا.

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