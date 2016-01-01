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بالصور.. متقمصا شخصية كرتونية.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته

06:18 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
بالصور.. متقمصا شخصية كرتونية.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته

محمد صلاح وابنته مكة

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احتفل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة أحد الشخصيات الكرتونية في فيلم "موانا".

وظهر محمد صلاح رفقة ابنته مكة مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني، كما أحضر لنجلته تورتة.

وكتب محمد صلاح عبر تويتر:"أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا اميرتي".

وموانا هي كلمة ماورية تعني المحيط هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد غنائي ومغامرة فانتازيا كوميدي أمريكي وهو الفيلم رقم 56 من سلسلة شركة والت ديزني لأفلام الرسوم المتحركة الطويلة الصادرة عن استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة.

موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016.

وجاءت قصة الفيلم عن مولد موانا في جزيرة موتونوي وهي ابنة زعيم الجزيرة، أحبت موانا الإبحار منذ طفولتها إلّا أنّ والدها اعتاد منعها من ذلك.

تتعرض جزيرتها لخطر سيطرة الظلام عليها ويتم اختيار موانا من قبل المحيط لتقوم برحلةٍ عابرة لإنقاذ شعبها والعالم.

وكانت تظهر موانا بملابس مصنوعة من أوراق الشجر والريش ونبات البندانس وغيرها من الموارد الطبيعية المتوافرة في الجزيرة.

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