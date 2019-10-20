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عاجل.. استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

04:33 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: مصطفى جمال
عاجل.. استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وستنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: أوريجي، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو

تقام المباراة على مسرح الأحلام معقل الشياطين الحمر، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورت HD2"، وسيعلق على اللقاء الجزائري حفيظ دراجي، بينما سيتولى الإنجليزي مارتن أتكينسون صافرة تحكيم هذا اللقاء.

ليفربول يتحدى اليونايتد للابتعاد في الصدارة

ويدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" واستكمال حصد العلامة الكاملة بعد تحقيق 8 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الجاري، والتربع على الصدارة بـ24 نقطة.

ويملك فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، خط هجوم قوي، إذ إنه يحتل المركز الثاني على مستوى الفرق الأكثر تهديفا بتسجيل 20 هدفا، خلف مانشستر سيتي (29) هدفا، بينما يعد دفاع ليفربول هو الأقوى بين كل فرق البريميرليج، كونه لم يستقبل سوى 6 أهداف فقط.

وعلى الناحية الأخرى، يملك فريق مانشستر يونايتد 9 نقاط فقط وضعته في المركز الرابع عشر، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وثلاث هزائم.

ويسعى النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشيستر يونايتد، إلى الخروج من نفق النتائج المخيبة، إذ لم يحقق الفريق أي انتصار منذ الفوز على ليستر سيتي بهدف دون رد 14 سبتمبر الماضي، وتعرّض لهزيمتين على يد "ويست هام ونيوكاسل" وتعادل وحيد مع أرسنال.

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