التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت

أحدث الأخبار
مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، بالتعادل السلبي، دون أن تشهد المباراة تسجيل أي أهداف.
وشهدت المباراة سجالًا بين الفريقين إذ تناوب الاستحواذ بينهما طوال مجريات الشوط، إلا أن أخطر فرص المباراة تلك التي سجلها بوكا في الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن الحكم ألغاها بداعي لمس المهاجم للكرة بيده.
وفي الدقيقة 41 كان ريفر بليت قاب قوسين أو أدنى من تسجيل أول أهداف المباراة، قبل أن يتدخل الحكم للمرة الثانية محتسبًا الكرة تسلل.
دقيقة واحدة كانت كافية ليذهب فريق البوكا مهددًا مرمى ريفر بليت في الدقيقة 42 عن طريق ركلة ركنية، تصدى لها الحارس ببراعة.
ويلتقي فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، في إياب نصف نهائي كأس الليبرتادورس، على ملعب "لابوموبونيرا" معقل فريق البوكا، لحسم هوية المتأهل إلى نهائي البطولة.
ويحتاج فريق البوكا للفوز بهدفين مقابل لا شيء على أقل تقدير ليحافظ على حظوظه للتأهل إلى نهائي المسابقة، مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب المونيمونتال، بفوز فريق ريفر بليت بهدفين مقابل لا شيء.
وإذا استمرت المباراة على نفس النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، فإن ذلك يعني تأهل فريق ريفر بليت إلى النهائي مباشرة، لمواجهة أحد فريقي فلامينجو وجريميرو.
وتأخر انطلاق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت عن موعده الأصلي، حوالي ربع ساعة، بسبب إلقاء الجماهير لعدد كبير من أوراق الزينة داخل أرضية الملعب.
وكان من المقرر أن ينطلق "السوبر كلاسيكو" بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبًا، إلا أن الحكم وجد أن كثافة الورق على عشب الملعب من شأنها عدم قدرة اللاعبين على خوض المباراة.
جوانجزو إيفرجراند
0
:
0
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
بنفيكا
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
0
:
0
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
تعليقات الفيسبوك