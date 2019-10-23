التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، بالتعادل السلبي، دون أن تشهد المباراة تسجيل أي أهداف.

وشهدت المباراة سجالًا بين الفريقين إذ تناوب الاستحواذ بينهما طوال مجريات الشوط، إلا أن أخطر فرص المباراة تلك التي سجلها بوكا في الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن الحكم ألغاها بداعي لمس المهاجم للكرة بيده.

وفي الدقيقة 41 كان ريفر بليت قاب قوسين أو أدنى من تسجيل أول أهداف المباراة، قبل أن يتدخل الحكم للمرة الثانية محتسبًا الكرة تسلل.

دقيقة واحدة كانت كافية ليذهب فريق البوكا مهددًا مرمى ريفر بليت في الدقيقة 42 عن طريق ركلة ركنية، تصدى لها الحارس ببراعة.

ويلتقي فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، في إياب نصف نهائي كأس الليبرتادورس، على ملعب "لابوموبونيرا" معقل فريق البوكا، لحسم هوية المتأهل إلى نهائي البطولة.

بوكا جونيورز يحتاج لهدفين على الأقل

ويحتاج فريق البوكا للفوز بهدفين مقابل لا شيء على أقل تقدير ليحافظ على حظوظه للتأهل إلى نهائي المسابقة، مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب المونيمونتال، بفوز فريق ريفر بليت بهدفين مقابل لا شيء.

وإذا استمرت المباراة على نفس النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، فإن ذلك يعني تأهل فريق ريفر بليت إلى النهائي مباشرة، لمواجهة أحد فريقي فلامينجو وجريميرو.

وتأخر انطلاق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت عن موعده الأصلي، حوالي ربع ساعة، بسبب إلقاء الجماهير لعدد كبير من أوراق الزينة داخل أرضية الملعب.

وكان من المقرر أن ينطلق "السوبر كلاسيكو" بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبًا، إلا أن الحكم وجد أن كثافة الورق على عشب الملعب من شأنها عدم قدرة اللاعبين على خوض المباراة.