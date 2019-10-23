فيديو.. ريفر بليت يتأهل لنهائي كأس الليبرتادورس رغم الهزيمة أمام بوكا جونيورز

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ريفر بليت
صعد فريق ريفر بليت إلى نهائي كأس الليبرتادورس الأرجنتيني، رغم الهزيمة أمام منافسه التقليدي بوكا جونيورز، بنتيجة 0-1، "لابوموبونيرا" معقل فريق "البوكا" في المبارة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، وأحرز الهدف اللاعب جان هيرتادو في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
ولم يشفع الهدف الوحيد، لفريق بوكا جونيورز للتأهل إلى نهائي كأس الليبرتادورس، إذ كان الفريق في حاجة إلى هدف آخر على الأقل للتأهل، حيث فاز ريفر بليت بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الأولى على ملعب المونيمونتال، ليكون مجموع اللقائين هدفين ريفر بليت مقابل هدف لبوكا جونيورز.
وشهدت المباراة حدثًا طريفًا للغاية قبل بدايتها، حيث تأخر انطلاق صافرة الحكم لمدة ربع ساعة، بسبب دخلة جماهير "البوكا"، التي شهدت إلقاء الجماهير لعدد كبير من أوراق الزينة داخل أرضية الملعب.
وكان من المقرر أن ينطلق "السوبر كلاسيكو" بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبًا، إلا أن الحكم وجد أن كثافة الورق على عشب الملعب من شأنها إعاقة اللاعبين على خوض المباراة.
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