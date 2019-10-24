رسميا.. الصين تستضيف كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة 24 فريقا

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كأس العالم للأندية
اسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الصين تنظيم النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية لعام 2021، التى تشمل 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وأكد جياني إنفانتينو رئيس فيفا، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع للاتحاد الدولي أن معايير اختيار الفرق سيتم تحديدها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن قرار اختيار الصين للنسخة الجديدة بـ 24 فريقا من كأس العالم للأندية تاريخيا.
وأضاف رئيس فيفا أن كأس العالم للأندية بالصين ستقام في الفترة من يونيو إلى يوليو 2021، وستكون بطولة حقيقية وقوية يتنافس فيها أفضل الأندية في العالم، موضحا أن البطولة ستابعها كل شخص يحب كرة القدم.
ومن المتوقع أن يكون توزيع الأندية كالتالي: 8 أندية أوروبية و6 من أمريكا الجنوبية، بينما تشارك كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بثلاثة أندية لكل منها وأخيرا يمثل أوقيانيا فريق واحد.
استضافت دولة الإمارات بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر 2018، مشاركة 7 أندية أبرزهم: ريال مدريد بطل أوروبا والعين بطل الدورى الإماراتى وجوادالاخارا المكسيكى بطل كونكاكاف ويلنجتون الأسترالى بطل أوقيانوسي والترجى التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا.
اسند الاتحاد الدولي لكرة القدم لدولة قطر استضافة النسختين المقبلتين بالنظام القديم في اختبار لها قبل استضافتها كأس العالم في 2022.
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